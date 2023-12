POL-GF: Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - eine Person schwer verletzt

LK Gifhorn (ots) - Kurz vor und an Weihnachten kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Am 23.12.2023 hebelten die Täter ein Fenster zu einem Einfamilienhaus am Bussardweg in Gifhorn/ Winkel auf. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten aus diesen Schmuck. Diese Tat ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 21:20 Uhr. Am 26.12.2023 wurde in ein Wohnhaus am Rekenweg in Tiddische eingebrochen. Auch hier gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ...

mehr