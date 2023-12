Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche im Kreisgebiet

LK Gifhorn (ots)

Kurz vor und an Weihnachten kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Am 23.12.2023 hebelten die Täter ein Fenster zu einem Einfamilienhaus am Bussardweg in Gifhorn/ Winkel auf. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten aus diesen Schmuck. Diese Tat ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 21:20 Uhr. Am 26.12.2023 wurde in ein Wohnhaus am Rekenweg in Tiddische eingebrochen. Auch hier gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und sucht zu den Taten Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

