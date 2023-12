POL-GF: Zaun nach Unfall beschädigt

Gifhorn (ots) - Am frühen Donnerstagabend wurde die Polizei Gifhorn zu einem Unfall am Kreisel an der Braunschweiger Straße gerufen. Eine 21-Jährige hatte mit ihrem Volkswagen Polo gebremst, um einen Fußgänger die Querung zu ermöglichen. Das hatte eine 61-Jährige in ihren Peugeot 107 zu spät bemerkt und fuhr auf den Polo auf. An beiden Fahrzeugen entstand nur leichter Schaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die ...

