POL-PIAZ: Alzey - Trunkenheit im Straßenverkehr

Alzey (ots) - Ein 58-jähriger Mofafahrer wurde am gestrigen Vormittag in Wörrstadt einer Polizeikontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wiess der 58-Jährige Ausfallerscheinungen auf, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen. Das Ergebnis eines später durchgeführten Drogenschnelltests war positiv. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Wörrstadt eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr