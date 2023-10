Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein- Unfallflucht/ Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Emmerich am Rhein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht kam es am Freitag (20. Oktober 2023) gegen 14:50 Uhr an der Kreuzung Weseler Straße/ Netterdensche Straße. Der Fahrer eines grauen Citroen C5 stand bei Rotlicht an der Weseler Straße. Er wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung B220 überqueren, als ein unbekannter Autofahrer mit seinem PKW gegen das Heck des Citroen fuhr. Der Unbekannte stieg zunächst aus, sagte was in englischer Sprache, stieg wieder ein und verließ die Unfallstelle über die Netterdensche Straße in Richtung A3 ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Flüchtige fuhr vermutlichen einen grünen VW Golf mit Klever Städtekennung. Zum Fahrer kann gesagt werden, dass er schwarze Haare habe, einen schwarzen Bart trug, etwa 1,75m - 1,80m groß sei, eine dünne Statur habe und engschlich sprach. Zeugenhinweise werden von der Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell