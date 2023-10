Goch (ots) - Am Samstag (21. Oktober 2023) zwischen 13:45 Uhr und 20:15 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Andover Straße in Goch-Asperden auf. Durch die Terrassentür gelangten sie ins Innere und durchsuchten die Räume im Oberschoss. Aus einer Schmuckkassette entwendeten die Unbekannten u.a. eine Silberkette. ...

