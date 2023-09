POL-WOB: Baucontainer aufgebrochen - Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Helmstedt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zwischen 02:00 Uhr und 08:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Gustav-Steinbrecher-Straße i. H. Hausnummer 1. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß abgeparkten VW-Lupo. Ohne die Polizei zu informieren entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. An ...

