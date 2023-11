Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es an der Nöldekestraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kam es an der Ecke zu Haselünner Straße zum Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem schwarzem Seat Leon. Der Radfahrer setzte anschließend seine Fahrt unvermittelt fort. Der Radfahrer wird als etwa 17-Jahre alt und von sportlicher Statur beschrieben. Er trug eine blaue Jacke, hatte kurzes dunkles Haar und war auf einem blaugrauen Herrenrad unterwegs. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

