Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Beamte beleidigt

Lennestadt (ots)

Das Personal einer Tankstelle in der Bielefelder Straße hat am Montagabend (28. August) gegen 21:30 Uhr die Polizei alarmiert, da sich zwei Männer auf dem Gelände aufhielten, Alkohol tranken und laut Musik hörten. Den Anweisungen der Mitarbeitenden, das Gelände zu verlassen, kamen die Zwei nicht nach, sondern verhielten sich aggressiv. Bei Eintreffen der Polizei hielt sich nur noch ein 39-Jähriger dort auf, der augenscheinlich alkoholisiert war. Er zeigte sich aggressiv und beleidigte die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen diese ihn in Gewahrsam. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten leiteten weitere Maßnahmen ein und schrieben eine Anzeige.

