POL-GF: Alkoholfahrt: Mit über 3 Promille auf der Braunschweiger Straße

Gifhorn (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem Raub vom 25.12.2023. Gegen 18:00 Uhr gingen zwei Frauen über die Holzbrücke am Gifhorner Schloss. Eine der Frauen trug dabei ihre Tasche in der rechten Hand. Etwa mittig auf der Brücke näherte sich eine Person von hinten und entriss der 76-Jährigen die Tasche. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Schlosssee. ...

