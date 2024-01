Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Mögliche Verkehrsstörungen durch Versammlung von Landwirten erwartet.

Lippe (ots)

Ab Montagmittag (08.01.2024) kann es durch eine geplante Versammlung kreisweit zu Störungen im Straßenverkehr kommen. Die geplante und im Vorfeld angezeigte Demonstration von Bauern startet gegen 14 Uhr auf dem Kronenplatz in Detmold. Durch die Anfahrt aus dem gesamten Kreisgebiet kann es zu Verkehrsstörungen bei der An- und Abfahrt zu und vom Kronenplatz kommen. Voraussichtlich werden sicherlich der Detmolder Nordring, die Lemgoer Straße, die Westerfeldstraße sowie die Industriestraße in Detmold betroffen sein. Die Polizei Lippe begleitet die Versammlung und appelliert an die gegenseitige Rücksichtnahme von allen Demonstrations- und Verkehrsteilnehmenden.

