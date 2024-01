Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Räuberischer Diebstahl in Supermarkt.

Lippe (ots)

In einem Supermarkt in der Detmolder Straße beging ein Mann aus Lügde am Samstagnachmittag (06.01.2024) einen räuberischen Diebstahl. Der 37-Jährige wurde zunächst gegen 14.30 Uhr von einer Kundin verdächtigt, ihre Geldbörse beim Einkaufen gestohlen zu haben. Als ein 27-jähriger Mitarbeiter des Marktes ihn darauf ansprach, zeigte sich der Mann verbal aggressiv und stritt den Diebstahl ab. Er entwendete daraufhin eine Getränkedose und versuchte aus dem Geschäft zu flüchten. Als der Mitarbeiter ihn an der Flucht hindern wollte, wehrte sich der Dieb und verletzte den 27-Jährigen leicht am Arm. Ihm gelang die Flucht aus dem Supermarkt, doch der Mitarbeiter lief ihm hinterher, erwischte den Dieb und übergab ihn kurz darauf an die inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell