POL-LIP: Kalletal-Erder. Einbruchsversuch in Firmenhalle.

Lippe (ots) - In der Samstagnacht um 04:30 Uhr fiel einer aufmerksamen Nachbarin in der Hiddeser Straße in Detmold ein beschädigter PKW auf. Der Fahrer des VW-Polo wollte offensichtlich nicht weiterfahren. Er saß regungslos hinter seinem Steuer, das Fahrzeug stand mitten auf der Fahrbahn. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährigen festgestellt. Die Folge war eine Blutprobe ...

mehr