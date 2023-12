PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher im Landkreis am Wochenende aktiv +++ Psychisch auffälliger Mann beschäftigt Polizei +++ Wieder Radlader gestohlen +++ Autos beschädigt +++

1. Einbrecher im Landkreis am Wochenende aktiv, Limburg-Weilburg, Freitag, 08.12.2023 bis Sonntag, 10.12.2023

(wie) Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher im Landkreis in mehrere Häuser und Wohnungen eingedrungen und haben dort Wertgegenstände entwendet.

Zunächst wurde die Polizei am Freitagnachmittag in die Vehlener Straße in Limburg gerufen. Dort hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und darin die Räumlichkeiten und Schränke durchwühlt. Offenbar ohne Beute verschwanden die Einbrecher dort wieder, hinterließen aber einen Sachschaden.

In Hünfelden-Ohren brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Danielsweg ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Innere und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht näher beziffertem Umfang.

Ebenfalls ein Einfamilienhaus war in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ziel von Einbrechern in Dornburg-Thalheim. Dort wurde in der Frickhöfer Straße eine Terrassentür aufgehebelt und danach das Haus durchwühlt. Anschließend verschwanden die Täter mit Bargeld und einem Laptop.

In Weilburg-Waldhausen verschafften sich Einbrecher am Sonntagnachmittag gewaltsam durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Westerwaldstraße. Bei der Suche im Inneren des Gebäudes entdeckten die Täter eine wertvolle Uhr, Schmuck sowie einen Koffer mit Fotokameras und entwendeten diese Wertgegenstände.

Schließlich bemerkte eine Familie in Hadamar-Steinbach einen Einbruch in ihr Wohnhaus in der Straße "Am Schulgraben", nachdem sie am Sonntagabend von einem Wochenendausflug zurückgekehrt waren. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend waren Einbrecher durch ein Fenster gewaltsam in das Haus eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchwühlt. Hierbei wurden Bargeld und diverser Schmuck entwendet.

In allen Fällen konnten die Einbrecher unerkannt entkommen und hinterließen Sachschaden an den angegangenen Fenstern und Türen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Psychisch auffälliger Mann beschäftigt Polizei, Limburg, Sonntag, 10.12.2023, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(wie) Ein psychisch auffälliger Mann hat am Sonntagvormittag die Polizei in Limburg mehrfach beschäftigt, bis er letzlich in eine Klinik eingewiesen wurde. Gegen 08:30 Uhr wurde eine Streife zu einem Hotel am Bahnhofsplatz gerufen, da dort ein Randalierer für Unruhe sorgte. Der 56-Jährige war mehrfach unbefugt in das Gebäude eingedrungen und hatte dort wahllos Menschen angepöbelt. Nachdem die Beamten einem Platzverweis ausgesprochen hatten, verließ der Mann das Hotel. Kurz darauf meldete sich einen Backereifiliale vom Bahnhof Limburg, da der Mann dort herumpöbelte und den Laden nicht verlassen wollte. Schließlich wurde der 56-Jährige in der Hospitalstraße festgenommen, nachdem er dort gegen einen geparkten BMW getreten und diesen somit beschädigt hatte. Da eine Unterhaltung mit dem aggressiven Mann nicht möglich war und dieser sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde.

3. Wieder Radlader gestohlen,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Samstag, 09.12.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein Unbekannter in Offheim einen Radlader von einem Firmengelände entwendet, die Arbeitsmaschine konnte noch in der Nacht wieder sichergestellt werden. Im Schutze der Dunkelheit hatte es ein Unbekannter wieder auf einen Radlader in der Limburger Straße abgesehen. Von einem Firmengelände entwendete der Täter den orangefarbenen Radlader der Firma "Weidemann" im Wert von über 47.000 EUR. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Besitzer die Arbeitsmaschine in einer Nebenstraße ausfindig machen. Dort war diese offenbar zur späteren Abholung abgestellt worden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den orangefarbenen Radlader fahren gesehen?

4. Drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen an einer Anschrift - Zeugenaufruf, Limburg an der Lahn, Dresdener Straße, Donnerstag, 07.12.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 12:00 Uhr

(mv)Gleich drei Fahrzeuge wurden von Donnerstag bis Samstag in der Dresdener Straße in Limburg beschädigt. Über den Zeitraum von Donnerstag- bis Samstagmittag standen zwei Audi und ein Fiat der insgesamt drei Geschädigten auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Dresdener Straße in Limburg geparkt. Bei einem Audi wurden alle vier Reifen zerstochen. Bei den beiden anderen Fahrzeugen wurde der Lack mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Viel zu schnell gefahren,

Beselich, Bundesstraße 49, Montag, 11.12.2023, 10:20 Uhr bis 11:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat die Polizei auf der B 49 bei Beselich viele Autofahrer die zu schnell waren und einen Raser erwischt. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes hatten ihr Geschwindigkeitsmessgerät an der Bundestraße in Fahrtrichtung Limburg aufgebaut. Innerhalb von nur 60 Minuten blitzte es dann 30 Mal. Von den 607 erfassten Fahrzeugen waren also 30 zu schnell unterwegs. Acht davon werden mit einem Punkteeintrag zusätzlich zu dem fälligen Bußgeld rechnen müssen. Ein Autofahrer war mit 146 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs und wird daher mit einem Fahrverbot sanktioniert werden. Die Polizei überwacht an dieser Stelle regelmäßig den Straßenverkehr.

6. Mit Feuerwerkskörper Bushaltestelle bestätigt, Runkel, Bahnhofstraße, Samstag, 09.12.2023, 19:45 Uhr

(da)Unbekannte haben am Samstagabend eine Bushaltestelle in Runkel beschädigt. Gegen 19.45 Uhr zerstörten die Vandalen mit einem Feuerwerkskörper die Glasscheibe der Haltestelle in der Bahnhofstraße. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

