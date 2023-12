PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Beleidigung +++ Glaswurf in Merenberg +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Trunkenheitsfahrt +++

Gefährliche Körperverletzung & Beleidigung Tatzeit: Sonntag, 10.12.2023, 00:51 Uhr Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Fischmarkt

Bei Streitigkeiten zwischen einem Besucher einer Gaststätte und dem Sicherheitsdienst kommt es zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Reizgas.

Am Sonntag, 10.12.2023, um 00:51 Uhr wird die Polizei in eine Gaststätte am Fischmarkt in Limburg gerufen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurde ein 26-jähriger Gast durch den Türsteher aus den Räumlichkeiten der Gaststätte verwiesen. Während des Hinausbegleitens eskalierten die Streitigkeiten, sodass der Türsteher einen Sprühstoß aus einem Reizstoffsprühgerät gegen den Geschädigten abgab und ihn dadurch verletzte. Noch vor dem Eintreffen der Streife entfernte sich der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vom Tatort. Auf der Anfahrt zur Sachverhaltsaufnahme wurde die Streife durch Zeigen des Mittelfingers durch einen unbeteiligten Passanten öffentlichkeitswirksam beleidigt. Die Personalien des 39-jährigen Beschuldigten wurden festgestellt. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt.

Versuchte Gefährliche Körperverletzung

Tatzeit: Samstag, 09.12.2023, 22:37 Uhr Tatort: 35799 Merenberg, Industriestraße

Körperliche Auseinandersetzung unter Besuchern einer Veranstaltung.

Am Samstag, 09.12.2023, um 22:37 Uhr kam es unter zwei Besuchern einer Veranstaltung in der Industriestraße in Merenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf stürzte der 49-jährige Geschädigte aus bislang unbekannten Gründen zu Boden. Der 25-jährige Beschuldigte warf einen Bierkrug nach dem auf dem Boden Liegenden und verfehlte dessen Kopf nur knapp. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte wurde zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatzeit: Samstag, 09.12.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 01:40 Uhr Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße 28, Lidl-Parkplatz

Sachbeschädigung durch unbekannte Täter an einem geparkten Fahrzeug.

Der 19-jährige Besitzer eines grauen BMW der 3er Reihe parkte sein Fahrzeug am Samstag, 09.12.2023, um 23:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Elzer Straße in Limburg-Staffel. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug am Sonntag, 10.12.2023, um 01:40 Uhr stellte er fest, dass sein PKW beschädigt worden war. Unbekannte Täter hatten gegen das Fahrzeug getreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Tatzeit: Samstag, 09.12.2023, 17:28 Uhr Tatort: 65549 Limburg, Taunusstraße

Ein Fahrer führte einen PKW im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr dazu in der Lage war.

Am Samstag, 09.12.2023, um 17:28 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dem ein Fahrzeug aufgrund der Fahrweise aufgefallen war. Ein PKW Seat fuhr deutliche Schlangenlinien. Das Fahrzeug hielt in der Taunusstraße in Limburg. Der 41-jährige Fahrer des PKW konnte vor Ort festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht um eine Blutentnahme durchzuführen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person von der Dienststelle entlassen.

