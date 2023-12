PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebe stehlen Motorrad +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Schwelbrand in Wohnung +++ Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Diebe stehlen Motorrad,

Bad Camberg, Im Kleinfeld, Freitag, 08.12.2023, 01:35 Uhr bis 03:00 Uhr,

(ad) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten zwei Täter, in der Zeit von 01:35 Uhr bis 03:00 Uhr, ein schwarz-weißes Motorrad der Marke Kawasaki in Bad Camberg. Zwei Täter näherten sich einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Kleinfeld" zunächst mit einem schwarzen Transporter. Anschließend begaben sie sich zu dem Abstellplatz des Motorrades im Carport. Die Lenkradsperre wurde von den Unbekannten überwunden, sodass das Motorrad zum geparkten Transporter geschoben werden konnte. Es wurde anschließend mithilfe einer Laderampe in den Transporter geladen. Die Täter flüchteten mit dem gestohlenen Zweirad in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor. Das Motorrad wurde mit dem angebrachten Kennzeichen "LM-U 677" entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl des Motorrades unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Autoscheibe eingeschlagen,

Limburg-Linter, Im Untersten Grund, Mittwoch, 06.12.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 04:00 Uhr

(wie) In Linter haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Ein 21-Jähriger hatte gegen 15:00 Uhr einen grauen BMW Cabrio in der Straße "Im Untersten Grund" abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 04:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die eingeschlagene Glasscheibe auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Innenraum gestohlen. Der Sachschaden wird auf 600 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Bargeld aus Pkw gestohlen,

Limburg, Neuer Weg, Mittwoch, 06.12.2023, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 04:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen ist aus einem Auto in Eschhofen Bargeld entwendet worden. Ein 55-Jähriger hatte einen brauen Ford S-Max in der Straße "Neuer Weg" in einer Hofeinfahrt geparkt. Während seiner Abwesenheit drang ein Unbekannter in das Fahrzeuginnere ein und durchwühlte den Innenraum. Entwendet wurde schließlich ein Geldschein. Wie es dem Täter gelang das Fahrzeug zu öffnen ist bisher nicht bekannt. Aufbruchspuren fanden die Polizeibeamten nicht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Mobiltelefon entwendet,

Bad Camberg, Strackgasse, Donnerstag, 07.12.2023, 10:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist in einem Geschäft in Bad Camberg ein Mobiltelefon gestohlen worden. Eine bisher Unbekannte betrat gegen 10:30 Uhr einen Patchworkladen in der Strackgasse und ließ sich zu Stoffen beraten. Anschließend verließ die Frau das Geschäft wieder mit dem Hinweis ihre Bankkarte holen zu wollen. Allerdings kehrte die Unbekannte nicht wieder zurück. Da seitdem das Mobiltelefon der Verkäuferin nicht mehr auffindbar war, wird wegen Diebstahls ermittelt. Die Frau wurde beschrieben als 40 bis 50 Jahre alt, circa 170 cm groß mit schwarzen Haaren. Nach der Zeugenaussage soll sie "indisch" ausgesehen haben. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einem lilafarbenen Schal. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06434/ 905467-0 um Hinweise.

5. Schwelbrand in Wohnung,

Bad Camberg, Mühlweg, Donnerstag, 07.12.2023, 20:15 Uhr

(wie) In Bad Camberg kam es am Donnerstagabend aufgrund eines Schwelbrandes in einer Wohnung zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften. Gegen 20:15 Uhr wurden von einem Anwohner eines Mehrfamilienhauses Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Mühlweg gerufen, da dort die Rauchmelder in einer Wohnung ausgelöst hatten. In der betroffenen Wohnung hatte sich bereits dichter Rauch ausgebreitet, die Bewohnerin war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Haus geholt worden. Die 83-Jährige hatte nach eigenen Angaben vergessen den Herd nach dem Kochen auszuschalten, weshalb mehrere Gegenstände darauf zu schmoren begannen und sich entzündeten. Die Feuerwehr löschte die Gegenstände, schaltete den Herd aus und lüftete die stark verrauchte Wohnung. Vom Rettungsdienst wurde die 83-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

6. Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert, Waldbrunn, Landesstraße 3109, Freitag, 08.12.2023, 06:00 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen ist bei Waldbrunn bei einem Unfall nach einem Überholmanöver ein Mann verletzt worden. Der 36-Jährige befuhr mit einem Seat die L 3109 von Merenberg kommend in Richtung Waldernbacher Kreisel. Als er hierbei auf die Gegenfahrbahn wechselte, um einen Sattelzug zu überholen, kollidierte er mit dem entgegenkommenden BMW eines 23-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde der Seat-Fahrer verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Sattelzug entstand kein Schaden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei den Bereich der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 12.500 EUR geschätzt.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

- Mittwoch, 13.12.2023: Hadamar, B 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell