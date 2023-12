PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pfefferspray eingesetzt +++ Einbrecher unterwegs +++ Fahrzeugteile gestohlen +++ Betrunkener verursacht Unfall +++ Verkehrsunfallflucht +++

1. Pfefferspray eingesetzt,

Limburg, Offheim, Kapellenstraße, Dienstag, 05.12.2023, 19.30 Uhr,

(ro)In Limburg-Offheim ist am Dienstagabend in der Kapellenstraße ein 15-jähriger Limburger mit einem Pfefferspray von einem unbekannten Täter attackiert worden. Dem Jugendlichen wurde von dem Täter gegen 19.30 Uhr der Inhalt des Pfeffersprays ins Gesicht gesprüht, er erlitt dadurch Augenreizungen. Der Angreifer soll 1,70 m groß und zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Er wird als kräftig beschrieben und sei schwarz gekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Mütze mit Nike-Emblem, einen schwarzen Schal und weiß-rote Sneaker getragen. Laut dem Geschädigten habe er einen osteuropäischen Akzent gehabt. Die Polizei Limburg nimmt unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Einbrecher unterwegs,

Limburg, Sonntag, 03.12.2023, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.25 Uhr,

(ro)Im Bereich Limburg wurden zwischen Sonntag und Dienstag zwei Mehrfamilienhäuser und eine Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht. In der Cahenslystraße in Limburg gelangten die Diebe unbemerkt zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in die Waschküche eines Mehrfamilienhauses und konnten zwei E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden. In Linter versuchten unbekannte Täter von Montag auf Dienstag gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Olympiastraße einzudringen. Sie flüchteten jedoch ohne Erfolg. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Am Dienstagnachmittag brachen Einbrecher in Eschhofen in der Kopenhagener Straße mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam auf und konnten ein Haushaltsgerät mitgehen lassen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Fahrzeugteile gestohlen,

Oberbrechen, Frankfurter Straße, Samstag, 02.12.2023, 20.30 Uhr bis Sonntag, 03.12.2023, 11.30 Uhr,

(ro)In Oberbrechen haben Diebe sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem BMW zu schaffen gemacht, der auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Frankfurter Straße abgestellt war. Sie montierten Anbauteile im Wert von mehreren Hundert Euro ab und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Betrunkener verursacht Unfall,

Hünfelden, K 503, Dienstag, 05.12.2023, 16.25 Uhr,

(ro)Am Dienstagnachmittag kam es auf der K 503 im Bereich Hünfelden zum Zusammenstoß dreier Fahrzeuge. Ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer geriet den ersten Ermittlungen zufolge gegen 16.25 Uhr im Kurvenbereich auf die Gegenspur und touchierte zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opels. Ein hinter dem Opel fahrender BMW wurde durch den Hyundai am Heck getroffen. Dadurch kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Der Hyundai kam nach dem Zusammenstoß nach links ab und kollidierte mit einem Baum und mehreren Sträuchern. Bei dem Hyundai-Fahrer ergab der vorläufige Alkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige BMW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. An den BMW entstand Totalschaden, der Sachschaden beziffert sich insgesamt auf rund 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke zwischen der B 417 und Heringen voll gesperrt werden.

5. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Cahenslystraße, Dienstag, 05.12.2023, 08.00 Uhr bis 12.45 Uhr,

(ro)Am Dienstagvormittag kam es in Limburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Opel Merivas stellte diesen am Dienstag, den 05.12.2023 um 08.00 Uhr am Fahrbahnrand der Cahenslystraße ab. Als er in der Mittagszeit zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses einen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel aufwies. Hinweise auf die unfallverursachende Person oder deren Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

