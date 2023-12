PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Radlader entwendet+++Pfefferspray eingesetzt+++ Fahrzeug beschädigt+++Fahren unter Alkoholeinfluss+++Mit Schreckschusswaffe auf Kirmesveranstaltung+++Einbrecher suchen Wohnhäuser auf+++

PD Limburg-Weilburg (ots)

+++Radlader entwendet und Hauswand beschädigt+++

Tatort: Langstraße, 65555 Limburg-Offheim

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023 bis Samstag, 02.12.2023, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen verschlossenen Radlader der Marke AHLMANN AS90 (gelb) im Wert von 20.000 Euro aus einer Baustelle in Offheim. Bei der Tatbegehung wurde auch eine Hauswand eines Wohngebäudes beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Radlader konnte durch aufmerksame Anwohner am Schloss Dehrn aufgefunden werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg (06431/9140-0) in Verbindung zu setzen.

+++Verkehrsunfallflucht Hünfelden-Nauheim+++

Tatort: Heringer Weg, 65597 Hünfelden-Nauheim

Tatzeit: Samstag, 19:15 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 20:15 Uhr

Am Samstagabend wurde der am Fahrbahnrand abgestellte PKW BMW X5 im Heringer Weg in Nauheim durch ein unbekanntes, vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg in Verbindung zu setzen.

+++Führen eines Fahrzeuges unter Einfluss von Alkohol+++

Tatort: Vinzenz-Pallotti-Straße, 65552 Limburg-Eschhofen

Tatzeit: Sonntag, 03.12.2023, 00:15 Uhr

Eine männliche Person führte ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Person wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und wurde im Anschluss wieder entlassen.

+++Gefährliche Körperverletzung - Geschädigter gesucht+++

Tatort: Bodelschwinghstraße, 65549 Limburg a.d. Lahn

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023 bis Sonntag, 03.12.2023

Eine unbekannte Person setzte über die Rettungsleitstelle einen Notruf ab und teilte mit, dass eine weitere Person mit einem Pfefferspray von einem unbekannten Täter attackiert worden sei und der Inhalt des Pfeffersprays ins Gesicht gesprüht wurde. Als eine Streife der Polizei eintraf, entfernten sich alle Beteiligte, nach Behandlung des Geschädigten durch die Rettungswagenbesatzung, ohne Angaben von Personalien, von der Tatörtlichkeit. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

+++Mit Schreckschusswaffe auf Kirmesveranstaltung+++

Tatort: Am Leinpfad, 65594 Runkel-Dehrn

Tatzeit: Sonntag, 03.12.2023, 00:20 Uhr

Eine männliche Person besuchte eine Veranstaltung der Kirmesgesellschaft in Dehrn. Beim Betreten des Dorfgemeinschaftshauses wurde er durch die Security einer Kontrolle unterzogen. Durch die Security konnte bei der Person eine geladene Schreckschusswaffe im Hosenbund aufgefunden werden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Einen erforderlichen Waffenschein konnte die Person nicht vorlegen. Die Waffe wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

+++Pkw überschlägt sich / Fahrer alkoholisiert+++

Unfallort: 35799 Merenberg, Einmündung L3109 - K448

Unfallzeit: Samstag, 02.12.2023, 21:47 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Gemarkung Merenberg, im Bereich der Einmündung Landstraße 3109 (Neunkircher Straße) / Kreisstraße 448 zu einem Alleinunfall mit einem Pkw, der sich mehrfach überschlug. Die Insassen wurden durch den Unfall verletzt. Der Pkw, ein BMW 535 besetzt mit zwei Personen, befuhr die Landstraße vom Kreisverkehr Waldernbach kommend in Richtung Merenberg. Im Bereich der Einmündung überfuhr das Fahrzeug, ohne das weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Streuobstwiese überschlug sich der Pkw, kollidierte mit einem Baum und kam ca. 30 Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der leicht verletzte Beifahrer konnte den Pkw selbstständig verlassen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr Merenberg aus dem Fahrzeug befreit. Beide Insassen wurden anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw (Totalschaden), mehrere Verkehrszeichen und ein Obstbaum wurden beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 28000,- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Landstraße und Kreisstraße komplett gesperrt werden.

+++Einbrecher suchen Wohnhäuser in Beselich - Merenberg - Löhnberg auf+++

Ort: 65614 Beselich-Heckholzhausen, Bahnhofstraße

Zeit: Samstag, 02.12.2023, 15:00 - 19:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde am Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Sachschaden hinterlassen. Die Täter hebelten im Erdgeschoss eine Terrassentür auf und gelangte dadurch in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und konnten Bargeld sowie Schmuck entwenden. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- EUR geschätzt.

Ort: 35799 Merenberg, Hofwiesenstraße

Zeit: Samstag, 02.12.2023, 13:00 - 20:30 Uhr

Einbrecher suchten am Samstag ein Einfamilienhaus in Merenberg auf und verschafften sich Zutritt. Die Unbekannten hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten hierdurch ins Gebäudeinnere. Dort wurden sämtlichen Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Durch die Täter wurden Schmuck und Bargeld gestohlen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden am Fenster liegt bei 500,- EUR

Ort: 35792 Löhnberg-Niedershausen, Am Acker

Zeit: Samstag, 02.12.2023, 19:00 - Sonntag, 03.12.2023, 01:00

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nutzten Einbrecher die Dunkelheit aus und brachen in ein Wohnhaus in Niedershausen ein. Gegen 01:00 Uhr stellten die Bewohner des Einfamilienhauses fest, dass bei ihnen eingebrochen wurde und informierten die Polizei. Durch die unbekannten Täter wurde eine Kellertür aufgehebelt. Auf diesem Wege drangen sie ins Wohnhaus ein und nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um sämtliche Räume zu durchsuchen. Entwendet wurde neuwertige Kleidung, Parfum und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg hat in den drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell