PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kontrollen Sicheres Limburg - Drogenhändler in U-Haft +++ Betrunkener Randalierer beschäftigt Polizei +++ Baumaschinen gestohlen +++ Dachlawine beschädigt Pkw +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Kontrollen Sicheres Limburg - Drogenhändler in U-Haft, Limburg, Innenstadt, Donnerstag, 05.10.2023 bis Mittwoch, 29.11.2023

(wie) Die Limburger Polizei hat nach Kontrollen im Rahmen des Aktionsprogramms "Sicheres Limburg" einen Drogenhändler festgenommen der schließlich auch in Untersuchungshaft landete. Bereits im Oktober beobachteten Polizeibeamte den 28-jährigen Iraker im Bereich der City Arkaden, wie er Betäubungsmittel an mehrere Abnehmer verkaufte. Nach Abschluss der Ermittlungen durchsuchte die Kriminalpolizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Mannes und nahm ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler weitere verkaufsfertig verpackte Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und mehrere Tausend Euro Bargeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 28-Jährige beim Amtsgericht vorgeführt, wo ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Somit zeigte sich erneut, dass die Kontrollen "Sicheres Limburg" erfolgreich sind und Straftäter von der Straße holen.

2. Betrunkener Randalierer beschäftigt Polizei, Limburg/ Elz, Donnerstag, 30.11.2023, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat ein betrunkener Randalierer in Limburg und Elz Straftaten begangen und die Polizei beschäftigt. Gegen 16:00 Uhr wurde eine Streife zum Limburger Weihnachtsmarkt auf den Neumarkt gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung an einem Glühweinstand gekommen sei. Einer der Beteiligten wurde zwischenzeitlich am Polizeiposten am Bahnhof vorstellig, während die Streife noch auf dem Weihnachtsmarkt ermittelte. Offenbar war es bereits am Vortag zu einer Auseinandersetzung der Beteiligten gekommen, welche sich am Donnerstagnachmittag fortsetzte und offenbar in Handgreiflichkeiten ausartete. Es sollen wüste Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen worden sein, zudem habe es ein Handgemenge mit leichten Verletzungen gegeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 53-jährige Aggressor einen Platzverweis für den Weihnachtsmarkt. Er stieg anschließend in einen Zug, um nach Hause zu fahren. Wenig später wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Offheimer Straße in Elz gerufen, da dort eine betrunkene Person randalieren und Kunden beleidigen würde. Zudem bewerfe er die Mitarbeiter mit Schneebällen. Am Supermarkt trafen die Beamten wieder auf den 53-Jährigen vom Weihnachtsmarkt. Dieser war offenbar aus dem Zug geworfen worden, da er keine Fahrkarte hatte, und danach im Supermarkt ausfällig geworden. Die Streife schickte den Mann nach Hause und drohte bei weiteren Auffälligkeiten eine Ingewahrsamnahme an. Danach kam es zu keinen weiteren Einsätzen wegen des 53-Jährigen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Baumaschinen gestohlen,

Limburg-Offheim, Hoenbergstraße, Montag, 31.07.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 29.11.2023, 12:00 Uhr

(wie) In den letzten Monaten sind von einem Firmengelände in Offheim mehrere Baumaschinen entwendet worden. Die Polizei wurde am Donnerstag zu dem Betrieb in der Hoenbergstraße gerufen, nachdem das Fehlen von je zwei Stampfern und zwei Rüttelplatten im Wert von über 10.000 EUR aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich Unbekannte Zugang zu dem Gelände verschafft und dort die Maschinen aus einem Lagerzelt entwendet. Wie die schweren Maschinen abtransportiert werden konnten, ist unbekannt. In der letzten Woche waren an dem Gelände ausgeschaltete und teilweise beschädigte Straßenlaternen aufgefallen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. E-Bike gestohlen,

Limburg, Bischofsplatz, Sonntag, 26.11.2023, 05:15 Uhr bis 06:15 Uhr

(wie) Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist am letzten Sonntagmorgen in Limburg ein E-Bike gestohlen worden. Ein 59-Jähriger hatte gegen 05:15 Uhr sein blaues E-Bike der Marke "Liv" an einem Café am Bischofsplatz abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Als er gegen 06:15 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Rad im Wert von über 3.000 EUR gestohlen hatte.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Dachlawine beschädigt Pkw,

Beselich-Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Donnerstag, 30.11.2023, 18:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist in Obertiefenbach ein Pkw mit Insassen von einer Schnee-Dachlawine beschädigt worden. Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Auto gegen 18:20 Uhr auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Gottlieb-Daimler-Straße. Dabei ging von dem angrenzenden Gebäude plötzlich eine Dachlawine ab und fiel mit voller Wucht auf den Pkw. Hierdurch wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs komplett eingedrückt. Da die Insassen des Pkw anschließend durch den Schock mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, wurde ein Rettungswagen nach Obertiefenbach geschickt. Der Rettungsdienst brachte eine Frau und einen Jungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

6. Taschendieb am Bahnhof,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 30.11.2023, 23:30 Uhr bis Freitag, 01.12.2023, 01:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Taschendieb in Limburg ein Mobiltelefon gestohlen. Ein 26-Jähriger war zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr auf dem Bahnhofsplatz unterwegs. Hierbei wurde er plötzlich von einem Unbekannten angesprochen und von hinten umarmt. Später bemerkte der Mann dann, dass sein Mobiltelefon aus der Jackentasche verschwunden war. Der Täter hatte sich zu dieser Zeit bereits aus dem Staub gemacht. Da Diebe mit dieser Art des Diebstahls immer wieder erfolgreich sind, rät die Polizei: Behalten sie Ihrer Wertgegenstände eng bei sich. Langfinger nutzen jede Chance, die sich bietet, um Beute zu machen. Halten Sie Fremde auf Abstand! Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht dem professionellen Dieb aus. Geben Sie den Dieben keine Chance! Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

- Montag, 04.12.2023: Weilburg, B 456

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben wird.

