POL-LM: +++ Brennender Radlader war zuvor entwendet worden +++ Notrufmissbrauch +++ Von B 8 abgekommen und verletzt +++ Betrunken Unfall verursacht und geflohen +++

1. Brennender Radlader war zuvor entwendet worden, Limburg, Weilburger Straße, Freitag, 24.11.2023, 06:50 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, 05:20 Uhr

(wie) Der am frühen Sonntagmorgen in Vollbrand entdeckte Radlader zwischen Offheim und Ahlbach war am Wochenende zuvor von einem Baustellengelände entwendet worden. Am Montag verständigte ein Mitarbeiter einer Fernmeldebau-Firma die Polizei, da auf dem Baustellengelände in der Weilburger Straße in Limburg ein rotweißer Radlader fehlte. Dieser war am Freitag nach Beendigung der Arbeiten abgestellt und verschlossen worden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde dieser im Laufe des Wochenendes von Unbekannten entwendet. Am frühen Sonntagmorgen brannte die Arbeitsmaschine im Wert von circa 15.000 EUR dann in der Nähe des Dehrner Schlosses aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Notrufmissbrauch,

Westhessen, Montag, 27.11.2023 bis Dienstag, 28.11.2023

(wie) In Westhessen haben während des Wintereinbruchs von Montag auf Dienstag unzählige Menschen den Notruf mit unsinnigen Anrufen blockiert und so die Leitungen für echte, wichtige Notrufe belegt. Die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Westhessen verzeichnete allein im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr über 1.000 Anrufe. Leider hatte ein Großteil der Anrufe folgenden bzw. ähnlichen Inhalt: Warum ist die Straße gesperrt? Können Sie mich nicht nach Hause bringen? Warum haben Sie die Straße nicht vorher gestreut? Der Notruf von Polizei und Rettungskräften ist kein Informationsportal, ein kostenloser Taxidienst schon gar nicht! Solche Anrufe binden Kräfte, die sich dann im schlimmsten Fall nicht um ernste Notfälle kümmern können. Nutzen Sie die App HessenWarn oder die Rundfunkwarnmeldungen, um möglichst aktuell über Straßensperrungen und Witterungsverhältnisse informiert zu sein. Besonders arg trieb es ein Mann aus Hünfelden, der zwischen 21:55 Uhr und 22:20 Uhr immer wieder von seinem Mobiltelefon aus anrief und die Polizeibeamten sogar bedrohte und beleidigte. Da es keinen Grund für den Notruf des Mannes gab, versuchten die Beamten durchgehend die Gespräche zu beenden, um die Leitungen wieder frei zu bekommen. Dies spornte den Uneinsichtigen nur an, immer wieder anzurufen und dann seinem Unmut mit Bedrohungen und Beleidigungen Luft zu machen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

3. Von B 8 abgekommen und verletzt,

Brechen, Bundesstraße 8, Montag, 27.11.2023, 21:25 Uhr

(wie) Am Montagabend wurde bei Brechen ein Mann bei einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn verletzt. Der 33-Jährige war mit einem Peugeot auf der B 8 von Lindenholzhausen in Richtung Niederbrechen unterwegs. Unmittelbar vor dem Bahnübergang Niederbrechen verlor er auf der winterglatten Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Leitplanke an der Schrankenanlage und wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich im Anschluss um den beschädigten Pkw. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 EUR.

4. Betrunken Unfall verursacht und geflohen, Dornburg-Thalheim, Unter Eichen, Dienstag, 28.11.2023, 00:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat eine Frau in Thalheim betrunken einen Unfall verursacht und floh daraufhin von der Unfallstelle. Die 38-Jährige befuhr mit einem Range Rover mit britischen Kennzeichen die L 3046 und verließ diese an der Abfahrt Thalheim zur Straße "Unter Eichen". Hierbei kam sie auf der verschneiten Fahrbahn und aufgrund ihrer starken Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem entgegenkommenden Seat einer 47-Jährigen zusammenstieß. Nach der Kollision, bei der ein Schaden von über 6.000 EUR entstand, fuhr die 38-Jährige einfach weiter, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Die Polizei fahndete nach der flüchtigen Fahrerin und konnte sie in einem Haus in Thalheim ermitteln und festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 2,5 Promille an, weshalb die Frau zu einer Blutentnahme mit zur Polizeidienstelle genommen wurde. Die Beamten stellten zudem den nicht mehr gültigen ausländischen Führerschein der Frau sicher. Auch der Fahrzeughalter wird sich in einem Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

