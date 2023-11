POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn-Sennelager (ots) - (md) In der Nacht von Dienstag, 31.10.2023 auf Mittwoch, 01.11.2023 drangen Unbekannte in ein Haus an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager ein. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch am Morgen des 01.11.2023 gegen 07:30 Uhr. Laut ihrer Aussage sei am Abend zuvor, als sie zu Bett ging, noch alles in Ordnung gewesen. Der oder die Einbrecher verschafften sich Zutritt und durchwühlten im ...

