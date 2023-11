Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Paderborn - Professionelle Cannabis-Plantage im Gewerbegebiet entdeckt

Salzkotten (ots)

(mh) Im Gewerbegebiet Berglar in Salzkotten hat die Polizei Paderborn am Dienstagnachmittag (31. Oktober) zufällig eine professionelle Cannabis-Plantage entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Etwa 600 erntereife Cannabispflanzen sowie etwa 600 Setzlinge und entsprechende Plantagentechnik stellte die Kriminalpolizei sicher.

Zeugen hatten der Polizei gegen 15.30 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, die von einem Gewerbegelände geflüchtet sei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den Mann, bei dem es sich um einen 27-Jährigen mit albanischer Staatsangehörigkeit handelt, am Bahnhof in Salzkotten antreffen. Er ist ohne festen Wohnsitz und steht im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Zudem fand die Polizei bei ihm einen Schlüssel zu einem leerstehenden Wohngebäude auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs. Die Paderborner Staatsanwaltschaft beantragte einen Durchsuchungsbeschluss für das mehrstöckige und unterkellerte Haus. Mit dem Gerichtsbeschluss drangen Kripo-Beamte und Zivilfahnder in das Gebäude ein und stießen dabei auf die professionell angelegte und über mehrere Räume und Etagen verteilte Cannabis-Plantage.

Gefunden wurden insgesamt etwa 600 erntereife Cannabispflanzen. Jeder Raum war zudem mit entsprechenden Ventilatoren, Luftfiltern und Lampen ausgestattet. Düngemittel befand sich ebenso vor Ort. Mit Strom wurde die Anlage über die Hausanschlusstechnik versorgt. Sie war entsprechend manipuliert worden, damit der hohe Stromverbrauch nicht auffiel. Dazu entdeckten die Kripobeamten etwa 600 Cannabissetzlinge, die zur Einpflanzung bereitgestellt waren.

Mit Hilfe des THW Paderborn wurden die Pflanzen und die technischen Einrichtungen sichergestellt und in einen LKW geladen. Das Gebäude bleibt beschlagnahmt. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell