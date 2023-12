PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Mehrfamilienhaus, Alleinunfall mit Personenschaden, Diebe mit Langwaffe in Schach gehalten, Einbruch in Handyreparaturladen

Limburg (ots)

Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Zeit: Dienstag, 05.12.2023, 16.00 Uhr - Freitag, 08.12.2023, 18.00 Uhr

Ort: Limburg - Eschhofen, Kopenhagener Straße

Ein 42 - jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde Opfer eines Einbruchs. Durch einen unbekannten Täter wurde das Haus durch die Haupteingangstür betreten. Diese war unverschlossen. Im Keller des Mehrfamilienhauses wurden mehrere Abstellräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dort konnte dann ein Werkzeugkasten mit diversen Werkzeugen im Wert von ca. 200.- EUR entwendet werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeit: Freitag, 08.12.2023, 23.33 Uhr

Ort: Gemarkung Hadamar, L 3278, Kilometer 0,4

Ein 30 - jähriger Fahrer eines roten VW Fox befuhr die L 3278 aus Richtung Steinbach in Richtung B 54. In Höhe Kilometer 0,4 geriet er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach. Dabei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Diebe nach Entdecken mit Warnschüssen in Schach gehalten

Zeit: Samstag, 09.12.2023, 01.41 Uhr

Ort: Limburg - Dietkirchen, Ludwigstraße

Ein 23 - jähriger und ein 27 - jähriger aus Büdingen betraten widerrechtlich das Grundstück eines 65 - jährigen in Dietkirchen. Die beiden aus Algerien stammenden Einbrecher waren mit einem Pfefferspray und einem Messer bewaffnet. Sie entwendeten dann aus einer unverschlossenen Garage einen Wohnungsschlüssel für das Haus des Nachbarn. Dieser war dort für Notfälle hinterlegt worden. Anschließend durchwühlten sie den unverschlossenen Pkw des 65 - jährigen Mannes. Der durch die Geräusche aufmerksam gewordene Wohnungsinhaber begab sich nach draußen und traf auf die beiden Täter. Er hielt sie dann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach. Zuvor gab der Mann, der auch Jäger ist, zwei Warnschüsse aus seiner Langwaffe ab. Die beiden Täter konnten dann durch eine Streife der Polizeistation Limburg festgenommen werden. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Schwerer Diebstahl aus Handyreparaturladen

Zeit: Samstag, 09.12.2023, 02.55 Uhr

Ort: Limburg, Hospitalstraße 7

Durch einen unbekannten Täter wurde in einen Handyreparaturladen eingebrochen und Handys, Zubehör und Uhren im Wert von 6000.- EUR entwendet. Dazu wurde das Schaufenster mittels eines Steins und dem Fuß einer Warnbake eingeschlagen. Sodann wurden mehrere Handys und Uhren der Marke Apple gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2500.- EUR. Durch Zeugen konnte ein Täter wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 - 25 Jahre alt Lockige Haare trug zweifarbige Schuhe einen Kapuzenpulli und eine Jogginghose Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell