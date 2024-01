Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Roller von Supermarkt-Parkplatz gestohlen.

Lippe (ots)

Von einem Supermarkt-Parkplatz an der Bielefelder Straße wurde am Samstagmittag (06.01.2024) ein Kleinkraftrad gestohlen. Der Besitzer parkte den Roller ungesichert gegen 12.50 Uhr neben dem Haupteingang des Marktes. Als er gegen 13 Uhr von seinem Einkauf zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl seines blau-orangenen Fahrzeugs der Marke "Taiwan Golden Bee (RC)" im Wert von etwa 400 Euro. Wer Samstagmittag am Supermarkt etwas Verdächtiges beobachtet hat, richtet sich mit Hinweisen zum Diebstahl bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell