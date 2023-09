POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 17.09.2023

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbruch in Juweliergeschäft - Mühlheim am Main Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Freitagmorgen (15.9.) bei einem Juwelier in der Offenbacher Straße ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 04:14 Uhr die Eingangstüre gewaltsam geöffnet und aus der Auslage Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe ...

mehr