POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 16.09.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Juweliergeschäft - Mühlheim am Main

Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Freitagmorgen (15.9.) bei einem Juwelier in der Offenbacher Straße ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 04:14 Uhr die Eingangstüre gewaltsam geöffnet und aus der Auslage Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Der unbekannte, männliche Täter verließ danach das Juweliergeschäft in westliche Richtung und konnte zur Tatzeit wie folgt beschrieben werden: Er soll ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Sturmhaube. Weiterhin führte er einen Rucksack mit sich. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Einbruch geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Brand einer Lagerhalle - Brachttal

Der Brand einer Lagerhalle in der Fabrikstraße sorgte am frühen Samstagmorgen (16.9) für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 01:59 Uhr wurde der Brand bei der Rettungsleitstelle Main-Kinzig gemeldet. Die Lagerhalle des Holzverarbeitungsbetriebes brannte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in voller Ausdehnung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten, an denen zahlreiche Einsatzkräfte unterschiedlicher Wehren eingesetzt waren, an und werden sich voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden hinziehen. Eine erste Einschätzung ergab einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Kriminalpolizei in Hanau nach Abschluss der Löscharbeiten aufgenommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

