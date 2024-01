Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am 26.09.2023 kam es gegen 11.45 Uhr in Hiddesen durch zwei unbekannte Tatverdächtige zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Die zwei unbekannten Tatverdächtigen begaben sich im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses auf die Terrasse und klopften dort an die Terrassentüren von zwei Mietparteien. Als sie keine Geräusche aus den Wohnungen wahrnehmen konnten, versuchten sie eine Terrassentür aufzuhebeln. Hierbei wurden sie durch einen Bewohner auf frischer Tat ertappt und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei ihrer Flucht wurden sie von zwei Zeuginnen gesehen. Anhand ihrer Beobachtungen wurden Phantombilder der unbekannten Tatverdächtigen erstellt. Nach einem richterlichen Beschluss finden Sie diese im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/123953

Einer der Männer soll etwa 20 - 25 Jahre alt und ca. 1,65 - 1,70 m groß sein, eine kräftige Statur sowie kurze, blonde Haare haben und mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einem schwarzen Rucksack bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann sei ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,75 m groß, habe eine schlanke Statur und trug eine blaue Cap mit weißen Streifen, eine dunkelblaue Jeans und ein kariertes Oberteil.

Wer kann Angaben zur Identität der beiden unbekannten Einbrecher machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell