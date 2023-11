POL-GI: Polizei begleitet Kundgebung der Wetzlarer Innenstadt

Gießen (ots) - Lich: Steine gegen Scheibe In der Braugasse versuchten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 16. November, die Scheibe eines Telekommunikationsladens einzuschmeißen. Gegen 0.40 Uhr schmissen sie Steine gegen das Schaufenster und verursachten einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. An die ...

