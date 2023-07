LPI-G: Pkw stieß mit Moped zusammen

Greiz (ots) - Greiz / Neumühle: Polizei und in der Folge ein Rettungs- sowie ein Abschleppwagen kamen gestern Nacht (02.07.2023), kurz vor 03:00 Uhr in der Hauptstraße zum Einsatz. Kurz zuvor befuhr der 26-jährige Fahrer eines Seat die Straße von Neumühle in Richtung Greiz, als plötzlich ein Wildschwein seinen Weg kreuzte. Beim Ausweichen kollidierte der Seat jedoch mit dem Gartenzaun eines dortigen Grundstückes. Dabei entstand nicht nur an dem Zaun Sachschaden, auch ...

mehr