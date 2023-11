Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher geben sich als Kripobeamte aus - Hotelzimmer aufgebrochen + Zaun beschädigt + Mülltonnen in Brand gesetzt + Opel beschädigt

Gießen: Einbrecher geben sich als Kripobeamte aus - Hotelzimmer aufgebrochen

Nach einem Einbruch in ein Hotelzimmer an der Ecke Liebigstraße/Frankfurter Straße, sucht die Polizei nach Zeugen. Samstagfrüh (11.11.23) zwischen 01.00 und 01.40 Uhr gelangten zwei unbekannte Männer in das Hotel und klopften zunächst an der Zimmertür eines Hotelgastes. Als die Frau die Tür öffnete, gaben die Unbekannten vor, Kripobeamte zu seien. Das Duo befragte sie nach dem Zimmernachbarn und erklärten ihr abschließend, dass sie sich wieder hinlegen könne. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Unbekannten in der Folge die Nachbartür aufbrachen, das Zimmer durchsuchten und sich anschließend aus dem Staub machten. Die zwei Tatverdächtigen sollen 1,75 groß, kräftig und hellhäutig sein. Sie trugen schwarze Jacken mit Kapuzen und eine Jeans. Wem sind die beiden Personen Samstagfrüh in der Liebigstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Zaun beschädigt

Etwa 500 Euro wird die Reparatur an einem Zaun kosten, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen in der Straße "Hunfeld" touchierte und danach einfach davon fuhr. Der Unfall dürfte sich am Dienstag (14.11.23) zwischen 09.00 und 15.30 Uhr ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mülltonnen in Brand gesetzt

Nach Mülltonnenbrände in der Hessenstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Zeuge informierte erst Mittwochmittag (15.11.23) über die in Brand geratenen Mülltonnen in der vergangenen Nacht. Nach ersten Erkenntnissen setzten Unbekannte gegen 01.20 Uhr auf dem Grundstück einer Studentenverbindung und auf dem Gehweg zwei Mülltonnen in Brand. Ein Anwohner bemerkte das Feuer auf dem Grundstück und löschte es mit mehreren Eimern voll Wasser. Das Feuer in der Mülltonne, die sich auf dem Gehweg befand, bemerkte er nicht und erlosch vermutlich von alleine. Die Brandermittler gehen von einer Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Langgöns: Opel beschädigt

Einen 4.000 Euro hohen Sachschaden beklagt der Besitzer eines Opels, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Poststraße den grünen Meriva an der linken Seite vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (15.11.23) zwischen 05.45 und 13.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

