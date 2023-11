Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Einbruch in Odenhausener Büro + Zusammenstoß beim Abbiegen + Unfallflucht in Grünberg + Mädchen hinterhergefahren? - Polizei bittet um Mithilfe +

Gießen

Rabenau- Odenhausen: Einbruch in Bürogebäude -

Mit etwa 2.500 Euro Bargeld machten Diebe sich aus dem Staub, nachdem sie in ein Bürogebäude in der Straße zum Noll eingebrochen waren. Das Geld hatte sich in einem Tresor befunden, den die Diebe mit Hilfe von Werkzeug öffneten. Zwischen Montag, 13. November, 21.30 Uhr, und Dienstag, 0.30 Uhr, verursachten sie bei ihrem Vorgehen zudem einen etwa 3.000 Euro hohen Schaden an Türen und Fenstern. Die Kripo in Gießen sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Beim Abbiegen kollidiert -

Beim Abbiegen vom Steinberger Weg nach links in den Schiffenberger Weg stießen am Montag, 13. November, zwei PKW seitlich aneinander. Vermutlich kam der unbekannte Fahrer eines schwarzen PKW von der linken Abbiegespur zu weit nach rechts rüber und kollidierte gegen 18.25 Uhr mit einem silberfarbenen Skoda auf der rechten Abbiegespur, an dem dadurch ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden entstand. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Die Polizei der Station Gießen Süd sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Grünberg: Ford touchiert -

Geschätzt 1.500 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen Ford S-Max, der am Donnerstag, 2. November, zwischen 12.05 Uhr und 12.15 Uhr in der Frankfurter Straße parkte. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Ford und entfernte sich danach unerlaubt. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen- Lützellinden: Mädchen hinterhergefahren? -

Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich bereits am Dienstag, 31.10., zugetragen haben soll. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein sieben Jahre altes Mädchen auf dem Rückweg von der Schule nach Hause, als ihr ein fremder Mann gegen 14 Uhr in der Nähe vom Schulparkplatz in der Breslauer Straße wortlos aus einem PKW heraus einen Bonbon anbot. Das Mädchen nahm den Bonbon und rannte weiter. Als sie sich nochmal umdrehte kurz bevor sie zu Hause angekommen war, bemerkte sie, wie der Unbekannte langsam hinter ihr herfuhr. Wohin der Mann anschließend fuhr, ist nicht bekannt. Zum Fahrzeug konnte das Mädchen lediglich angeben, dass es sich wohl um einen PKW mit zumindest einer Schiebetür handelte, die zwischenzeitlich auch offenstand. Der Fahrer hatte dunkle Haare, einen dunklen Vollbart und Tätowierungen am Hals. Ein Gesprächsversuch fand seitens des Mannes wohl zu keiner Zeit statt. Die Kripo bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

