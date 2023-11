Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Cyberkriminelle locken Mann in ihre Falle+Fluchten in Pohlheim, Reiskirchen und Gießen+Kontrolle "Sicheres Gießen"

Gießen (ots)

Landkreis Gießen: Cybercriminelle locken Mann in ihre Falle

Erneut lockten Cyberkriminelle einen Mann aus dem Landkreis Gießen in ihre Falle. Die Unbekannten täuschten dem 49-Jährigen am Telefon vor, eine Anlagewebsite zu betreiben. In dem Glauben in eine lukrative Möglichkeit einer Geldanlage zu investieren, überwies der Mann 80.000 Euro - größtenteils in Bitcoins. Erst nachdem der telefonische Kontakt nach und nach abbrach, bemerkte der 49-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch bei verlockenden Angeboten, die "schnelles Geld" versprechen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sie versuchen ihre Opfer durch intensiven Kontakt per Telefon und Messenger-Dienst zu beeinflussen.

- Informieren Sie sich über die Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.

- Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie Zugangsdaten zum Online-Banking oder zum Depot.

- Beachten Sie: Wenn Sie Geld in Kryptowährungen wie z. B. Bitcoin tauschen und diese an fremde Wallets transferieren, ist eine Rückbuchung nicht möglich.

Weitere Informationen finden Interessierte oder Betroffene auch unter https://www.polizei-praevention.de/ oder direkt zum Thema unter https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/betrueger-bringen-deutsche-anleger-ums-grosse-geld.html

Pohlheim: Flucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 15.00 Uhr am Freitag (10.11.23) und 15.20 Uhr am Montag (13.11.23) im Lehmkauter Weg einen Gartenzaun und fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Audi entwendet

Einen silberfarbenen Audi entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag (13.11.23) auf Dienstag (14.11.23) im Meisenweg. Sie machten sich zwischen 19.00 und 08.00 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen und anschließend damit aus dem Staub. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Nach Unfall im Begegnungsverkehr weitergefahren

Während eine Unfallbeteiligte Montagvormittag (12.11.23) nach einem Unfall auf der Landstraße 3357 im Begegnungsverkehr anhielt, fuhr der andere Beteiligte einfach weiter. Die Frau war gegen 08.15 Uhr mit ihrem Seat von Reinhardshain in Richtung Reiskirchen unterwegs, als es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es könnte sich bei dem Auto des unbekannten Verkehrsteilnehmers um einen schwarzen Tesla handeln. Wer hat den Unfall auf der Landstraße 3357 beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen beschädigten schwarzen Tesla geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall auf der Ostanlage sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Nissan-Fahrerin und eine VW-Fahrerin waren am Montag (13.11.23) gegen 10.30 Uhr vom Berliner Platz auskommend in Richtung Moltkestraße unterwegs, als sie offenbar abbremsen mussten. In der Folge bremste ebenfalls eine VW-Fahrerin. Daraufhin fuhr ein nachfolgender unbekannter Autofahrer auf den VW auf und schob diesen auf den Nissan auf. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Auto machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kontrolle im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen"

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich führten Beamte der Polizei Gießen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" Kontrollen im Gießener Stadtgebiet, insbesondere am Brandplatz, Lindenplatz, Pfarrgaren sowie Lahnufer durch. Sie überprüften 17 Personen, davon lag gegen neun Kontrollierten eine Aufenthaltsermittlung verschiedener Staatsanwaltschaften vor. Am Kirchenplatz überprüften die Polizisten einen polizeibekannten 30-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Nach seiner Festnahme und einer Nacht in einer Zelle soll er heute noch beim Amtsgericht Gießen vorgeführt werden. Am Brandplatz erwischten die Kontrolleure einen 30-Jährigen mit einer kleineren Menge an Haschisch und Marihuana. Sie stellten die Drogen sicher und nahmen den Mann mit auf die Woche. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell