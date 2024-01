Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Leopoldshöher Straße/Altenhagener Straße kam es am Freitagmorgen (05.01.2024) gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkws beteiligt waren. Ein 32-Jähriger aus Bielefeld bog mit seinem Tesla aus der Altenhagener Straße nach rechts auf die Leopoldshöher Straße ab und missachtete dabei nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines Autofahrers aus Bochum. Der 23-Jährige war mit seinem 48-jährigen Beifahrer in seinem Mercedes Sprinter auf der Leopoldshöher Straße in Richtung Leopoldshöhe unterwegs. Augenscheinlich geriet der Sprinter durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kippte dadurch auf eine Fahrzeugseite. Beide Insassen des Sprinters erlitten leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst sie anschließend in Kliniken brachte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro.

