Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit allein beteiligtem Fahrzeugführer

Asbach (ots)

Im Verlauf der L 272 zwischen Asbach und dem Ortsteil Bennau kam am Freitag gegen 09:31 Uhr der Fahrer eines PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Graben zum Stehen. Entgegen der ersten Meldungen war der 78-jährige Fahrzeugführer glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sondern lediglich eingeschlossen und konnte leicht verletzt aus dem PKW befreit und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste der Streckenabschnitt zeitweise gesperrt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da es zum Unfallzeitpunkt stark regnete, dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommen. Im Einsatz befanden sich neben einem Notarzt, Kräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr Asbach, der Straßenmeisterei sowie der Polizeiinspektion Straßenhaus.

