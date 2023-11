Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfälle wegen Glatteis auf der L280

Niederfischbach (ots)

Am 25.11.23 kam es gegen kurz nach 02 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brücke der L280 die über Teile der Ortslage Niederfischbach führt. Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker aus der VG Kirchen, welcher in Richtung Freudenberg fuhr, wurde hier von der eisglatten Fahrbahn überrascht, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit der Leitplanke wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Es wurde niemand verletzt, das Fahrzeug wurde jedoch im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Schaden am Pkw dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Unmittelbar nach dem vorgenannten Verkehrsunfall befährt ein 19-jähriger Pkw-Führer aus Freudenberg in gleicher Richtung die L280. Dieser wird ebenfalls von der eisglatten Fahrbahn und den auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteilen des ersten Unfalls überrascht. Auch er verliert die Kontrolle über seinen Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert ebenfalls mit der Leitplanke. Auch dieser Pkw wird erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Pkw dürfte ebenfalls im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Nach den Verkehrsunfällen wurde die Fahrbahn von der Straßenmeisterei abgestreut.

