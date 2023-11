Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeiinspektion Altenkirchen zu Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Puderbach

Puderbach (ots)

Am Nachmittag des 4. November 2023 besuchten die Einstellungsberater der Polizeiinspektion Altenkirchen die Freiwillige Feuerwehr in Puderbach, um interessierten Jugendlichen im Alter von 10-16 Jahren die polizeiliche Arbeit näher zu bringen. Insgesamt nahmen 23 Kinder und Jugendliche an dem Termin teil. Die Einstellungsberater informierten die jungen Interessierten über die vielfältigen Aufgaben und Möglichkeiten, die eine Karriere bei der Polizei mit sich bringt. Sie erklärten die Anforderungen, die an angehende Polizistinnen und Polizisten gestellt werden, und beantworteten geduldig die vielfältigen Fragen der Teilnehmer. Die Kinder und Jugendlichen haben nicht nur wertvolle Einblicke in den Polizeiberuf erhalten, sondern auch die Chance, sich aus erster Hand über die verschiedenen Karrierewege bei der Polizei zu informieren. Die Veranstaltung war ein Erfolg und zeigte den Teilnehmern, dass sie in einer beruflichen Zukunft bei der Polizei viele spannende Möglichkeiten haben.

