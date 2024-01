Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hardissen. Durch tiefstehende Sonne geblendet - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem.

Lippe (ots)

Auf der Hardisser Straße (K 25) führte nach ersten Erkenntnissen die tiefstehende Sonne zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (08.01.2024), indem eine Autofahrerin geblendet wurde. Die 37-Jährige aus Lage war gegen 15.10 Uhr mit ihrem VW in Richtung Lage unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden Mofa-Fahrer überholen wollte. Nach eigenen Angaben der Frau lenkte sie nach dem Überholmanöver zu früh nach rechts auf die Fahrspur, da sie durch die tief stehende Sonne geblendet wurde und den Mofa-Fahrer übersah. Der VW touchierte die Mofa, so dass der 59-jährige Fahrer aus Lage in den Straßengraben stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Diese wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

