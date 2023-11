Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: 5 Einsätze binnen 12 Stunden - davon zwei Gebäudebrände

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Gemeldet wurde der Feuerwehr Frankenthal am 25.11.2023 gegen 02:26 Uhr ein Gebäudebrand im Foltzring in Frankenthal. Bei Eintreffen des Löschzuges zog schwarzer Rauch aus dem Hauseingang, etliche Personen befanden sich bereits auf der Straße. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde unmittelbar eine Menschrettung eingeleitet. Die unter schwerem Atemschutz in das Gebäude eindringenden Kräfte konnten dann den Brandherd im Treppenhaus feststellen, die beiden Wohnungen des Hauses waren bereits menschenleer. Deren Bewohner hatten sich glücklicherweise bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Die fünf Personen des Hauses wurden durch den Rettungsdienst untersucht, betreut und zwei davon (Mutter mit Kleinkind) mit Verdacht eine leichten Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Der eigentliche Brand im Treppenhaus war schnell gelöscht, jedoch zogen sich die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen und das Verschließen der Wohnungen etwas in die Länge. Durch den Bereitschaftsdienst Strom der Stadtwerke wurden die nach einem Brandereignis notwendigen Maßnahmen getroffen.

Noch während diese Einsatzmaßnahmen am Laufen waren ging eine weitere Brandmeldung durch die Leitstelle ein. Eine Bäckereifiliale am Jahnplatz solle in Vollbrand stehen. Sowohl aus der Hauptwache, als auch nicht eingesetzte Kräfte von der ersten Brandstelle wurden dorthin entsandt. Am Jahnplatz brannte glücklicherweise keine Backfiliale, sondern an einem Müllsammelplatz zwischen zwei Wohnhäusern mehrere Großraummülltonnen. Das Feuer konnte zügig eingedämmt und durch auseinanderziehen endgültig gelöscht werden. Die Wohnungen, deren gekippte Fenster durch den starken Rauch möglicherweise beaufschlagt waren, wurden kontrolliert.

Die Einsatzstelle im Foltzring wurde an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz übergeben, welcher die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe führt, die Einsatzstelle am Jahnplatz an die Polizeiinspektion Frankenthal.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 40 Kräften und 9 Fahrzeugen bei den Brandereignissen eingesetzt. Seitens des Rettungsdienstes waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, der leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter, sowie Kräfte des Frankenthaler Katastrophenschutzes (Schnelleinsatzgruppe Betreuung, Sanitätsbereitschaft und Modul Führung) vor Ort. Seitens der Polizei war die Polizeiinspektion Frankenthal, der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, sowie der Bereitschaftsdienst Gas und Strom der Stadtwerke Frankenthal eingesetzt.

Um für mögliche weitere Folgeeinsätze die Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger in Frankenthal gewährleisten zu können, wurde die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim nach Bestätigung des zweites Brandeinsatzes in Bereitschaft versetzt. Glücklicherweise kam es zu keinem weiteren Einsatzgeschehen bis die Frankenthaler Kräfte die Einsatzstelen abgearbeitet hatten.

Bereits in den Nachmittags / Abendstunden des 24.11.2023 war die Feuerwehr Frankenthal zu zwei Notfalltüröffnungen alarmiert worden, bei denen jeweils hilflose, bzw. gestürzte Personen in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr selbstständig dem Rettungsdienst die Türe öffnen konnten. Zudem musste eine kleine Ölspur im Stadtgebiet abgearbeitet werden.

