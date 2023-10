FW Frankenthal: Erneute Störung der Trinkwasser- / Löschwasserversorgung in Frankenthal

Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

Am gestrigen Mittwoch den 18.10.2023 gegen 19 Uhr wurde der Feuerwehr Frankenthal eine erneute Störung der Trink- und Löschwasserversorgung gemeldet. Durch eine vermutliche Leckage im Bereich einer der Abschiebearmaturen des Rohrleitungsschadens vom Montag kam es zu einem erneuten Druckabfall im Wassernetz. Betroffen waren laut Rückmeldung der Stadtwerke und den über die bei der Hotline der Stadtwerke eingegangenen Anrufe lediglich der weitere Umkreis um die alte Schadensstelle in der Edigheimer Straße und Am Kanal, sowie dem Bereich der sog."Vogelsiedlung".

Auf Grund des räumlich begrenzten Bereichs wurde auf eine Bevölkerungsinformation über Katwarn verzichtet und stattdessen Lautsprecherdurchsagen in dem betroffenen Gebiet durchgeführt.

Weiterhin erfolgten wieder seitens der Feuerwehr Einsatzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Löschwasserversorgung.

Durch die Stadtwerke Frankenthal wurde mit Hochdruck an der Reparatur gearbeitet, so dass gegen 23:50 Uhr die Wasserversorgung wieder vollständig hergestellt und damit die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beendet werden konnten.

