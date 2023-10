Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Glimpflicher Ausgang eines Küchenbrandes

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zwei Leichtverletzte und eine ausgebrannte Küche sind die Bilanz eines gemeldetes Wohnungsbrandes am 30.10.2023 in Frankenthal-Eppstein.

Gegen 05:20 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal mit dem Stichwort Wohnungsbrand in die Platanenstraße in Frankenthal alarmiert worden. Bei Eintreffen des Löschzuges hatten die beiden Bewohner das Haus bereits verlassen und zuvor selbst noch die Tür zu der brennenden Küche geschlossen. Hierdurch wurde eine weitere Rauchausbreitung auf das gesamte Einfamilienhaus verhindert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr unter Abschirmung des Brandraums durch einen sog. Rauchvorhang konnte das Feuer, welches durch das geschlossene Küchenfenster und die vom Bewohner geschlossene Tür wenig Sauerstoff hatte, zügig gelöscht und die Rauchausbreitung weiterhin minimiert werden. Der Küchenraum, sowie die übrigen Räumlichkeiten wurden mittels Lüftungsgeräten rauchfrei geblasen. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Bereitschaftsdienst Strom und Gas der Stadtwerke wurden die nach einem Brandereignis notwendigen Maßnahmen getroffen.

Die Einsatzstelle wurde an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz übergeben, welcher die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe führt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 25 Kräften und 7 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, sowie der Bereitschaftsdienst Gas und Strom der Stadtwerke Frankenthal und die Polizeiinspektion Frankenthal mit zwei Streifenbesatzungen.

