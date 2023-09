Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230929-1-pdnms Feuer in Mehrfamilienhaus in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 18.30 Uhr wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Bredow-Straße in Rendsburg gemeldet.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Einsatzort eintrafen, war deutlich Rauch im Bereich des 6. Und 7. Stocks des Hauses erkennbar.

Das gesamte Haus wurde von den Einsatzkräften evakuiert, eine Bewohnerin musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht werden.

Die Feuerwehr konnte schnell den Brandherd in einer Wohnung im 6. Stock ausmachen, dort hatte in der Wohnung ein Sofa gebrannt, der Wohnungsmieter war nicht in der Wohnung.

Warum es zu dem Brand kam, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell