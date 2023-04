Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230404-3-pdnms Zwei rasende BMW auf der A7 Höhe Bordesholm

Neumünster / A7 (ots)

Für zwei BMW Fahrer wird der heutige Tag ein teures Vergnügen, sie wurden von Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster geblitzt.

Die beiden BMW Fahrer waren am 04.04.2023 gegen 11.45 Uhr auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als sie in Höhe Bordesholm im 120 km/h Bereich geblitzt wurden. Nicht nur das beide Fahrer deutlich zu schnell unterwegs waren, der zweite BMW fuhr auch erheblich zu dicht auf den ersten BMW auf.

Für den zweiten BMW Fahrer, es handelte sich dabei um ein Fahrzeug aus Polen, wird die Sache noch teurer als für den ersten BMW Fahrer.

Der polnische BMW wurde mit 211 km/h in der 120er Zone geblitzt, weiter fuhr er in einem viel zu geringen Abstand von ca. 40 Metern ( 102 Meter Abstand wären geboten gewesen ) hinter dem ersten BMW hinterher. Den Fahrer erwartet jetzt eine Geldstrafe von 2240 Euro plus die Verwaltungsgebühr, ein Fahrverbot kann bei ausländischen Fahrzeugführern nicht verhängt werden, daher wird die Geldbuße deutlich angehoben.

Den ersten BMW blitzten die Beamten mit einer Geschwindigkeit von 195 km/h in der 120er Zone, hierbei handelte es sich um ein deutsches Fahrzeug. Den Fahrer dieses BMW erwartet eine Geldbuße von 1400 Euro, weiter wird er ein Fahrverbot von 3 Monaten bekommen und vier Punkte in Flensburg.

Beide Fahrer erwartet in nächster Zeit unerfreuliche Post.

Sönke Petersen

