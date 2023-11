Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Brand in der Werkstatt eines Industriegebäudes

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Sonntag den 19.11.2023 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 15:05 Uhr zu einem Industriegebäudebrand in die Siemensstraße in Frankenthal alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Werkstattbereich des Industriegebäudes, in dem mehrere Firmen ansässig sind, festgestellt werden. Ob sich noch Fahrzeuge in der Werkstatt befanden war zu diesem Zeitpunkt unklar, ebenso ob diese ggf. beladen sind. Rund um das Gebäude waren etliche Sattel- und Tankzüge abgestellt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz verschaffte sich Zugang zu der LKW-Werkstatt und konnte den Brand unter Einsatz einer Wärmebildkamera zügig lokalisieren und bekämpfen.

Durch eine schnelle Belüftung des Bereichs konnte für ausreichend Sicht gesorgt werden, so dass das endgültige Ablöschen des Brandes, welcher auf eine Küchenzeile und einen Werkbankbereich glücklicherweise noch beschränkt war, zielgerichtet erfolgen.

Zwei in der Werkstatt abgestellte Zugmaschinen und eine Tankzug wurden zwar entsprechend rauchbeaufschlagt, jedoch auf Grund des raschen Bemerken des Brandes und die schnellen Löscharbeiten nicht brandbeaufschlagt. Eine Kontrolle der Daches erfolgte über die Drehleiter.

Da sich über dem Brandbereich jedoch eine zentrale Kabelführung für die Elektrik des Gebäudekomplexes befand und diese hitzebedingt erheblich beschädigt war, musste das gesamte Gebäude im weiteren Verlauf des Einsatzes durch den Bereitschaftsdienst Elektro der Stadtwerke Frankental vom Netz genommen werden. Die Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes erreichte nahezu alle Räumlichkeiten, so das hier umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mi mehreren Hochleistungslüftern erforderlich waren.

Der Rettungswagen des Regelrettungsdienstes wurde durch die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal herausgelöst. Die Siemensstraße war in dem betroffenen Bereich während der Einsatzmaßnahme voll gesperrt.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche auch die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 40 Kräften und 11 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Regelrettungsdienst und die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes mit je einem Rettungswagen, sowie der Bereitschaftsdienst Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Frankenthal.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell