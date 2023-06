Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der A 1

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17. Juni 2023, ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall bei dem ein allein beteiligter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg.

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus Paderborn befuhr die Autobahn in einer Baustelle in Fahrtrichtung Osnabrück und streifte bei einem Fahrmanöver die Schutzplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Folge dessen zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen waren unter anderem ein Rettungswagen, der Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Landung des Rettungshubschraubers in der Baustelle musste die Autobahn voll gesperrt werden. Letztendlich wurde der verletzte Motorradfahrer aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro. Die Vollsperrung der Autobahn, bedingt durch die Landung des Rettungshubschraubers, führte zu einer Staubildung von ca. 4 km in beiden Fahrtrichtungen.

