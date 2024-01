Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Reh kreuzt Fahrbahn - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden.

Lippe (ots)

Ein Reh, was die Fahrbahn kreuzte, sorgte am Mittwochmorgen (10.01.2024) in Hiddesen für einen Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 29-Jähriger aus Lage war gegen 8 Uhr mit seinem Mazda 3 auf der Lopshorner Allee in Richtung Hiddesen unterwegs, als das Wildtier plötzlich von links nach rechts über die Straße lief. Durch eine Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Tier verhindern. Der 26-jährige Opel Astra-Fahrer hinter ihm reagierte schnell und konnte ebenfalls rechtzeitig anhalten. Ein weiterer 49-jähriger Mann aus Augustdorf bemerkte die Verkehrssituation vor ihm jedoch zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum nach vorne auf den Mazda aufgeschoben. Lediglich der Mazda blieb fahrbereit, die anderen beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 24.000 Euro. Der 26-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Das Tier kam mit einem Schrecken davon.

