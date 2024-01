POL-LIP: Barntrup. Fensterscheibe an Schule beschädigt.

Lippe (ots) - Ein Reh, was die Fahrbahn kreuzte, sorgte am Mittwochmorgen (10.01.2024) in Hiddesen für einen Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 29-Jähriger aus Lage war gegen 8 Uhr mit seinem Mazda 3 auf der Lopshorner Allee in Richtung Hiddesen unterwegs, als das Wildtier plötzlich von links nach rechts über die Straße lief. Durch eine ...

