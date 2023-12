POL-GI: Gießen: Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Gießen (ots) - Linden: Folgemeldung nach Wohnhausbrand (Bezug zur Meldung "Linden: 74-Jährige nach Wohnhausbrand in Lebensgefahr" vom 23.11.2023) Die 74-Jährige, die bei dem Brand eines Wohnhauses schwerste Verletzungen erlitt, verstarb am Montag (27.11.2023) in einer Klinik. Der Kriminalpolizei liegen nach ...

