POL-PDLD: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Ilbesheim bei Landau, K20 Freitag, 31.10.2023, 20:55 Uhr

Wörth (ots) - Am Freitagmittag wurden auf der K15 von Langenberg kommend in Fahrtrichtung Wörth in Höhe des Wertholzlagers Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es ergaben sich insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße. Mit gemessenen 96km/h bei erlaubten 50km/h erreichte ein 68-jähriger Mann den Höchstwert des Tages. Weiter gab es 2x Verstöße gegen das Überholverbot, 2x Gurtverstöße und 4x technische Mängel. ...

