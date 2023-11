POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Freckenfeld (ots) - Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr beschädigte eine 56-jährige Fahrzeugführerin in der Raiffeisenstraße in Freckenfeld ein geparktes Fahrzeug und ergriff im Anschluss die Flucht. Eine Zeugin konnte die Tat beobachten und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift wurde die geständige Fahrerin angetroffen. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein ...

mehr