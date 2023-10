Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Freckenfeld (ots)

Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr beschädigte eine 56-jährige Fahrzeugführerin in der Raiffeisenstraße in Freckenfeld ein geparktes Fahrzeug und ergriff im Anschluss die Flucht. Eine Zeugin konnte die Tat beobachten und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift wurde die geständige Fahrerin angetroffen. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Daraufhin folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" und "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" wurden eingeleitet.

